Sağlık Bakanı Koca: İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlar geçici olarak durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyona uğrayan yeni tip Koronavürüs'e ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile "İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır." dedi.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;

"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır. "

Sağlık Bakanı Koca: Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmekte

Sağlık Bakanı Koca, bir paylaşım daha yaparak tedbirlerin uygulandığını belirterek; "İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

DSÖ duyurmuştu

Dünya Sağlık Örgütü, Britanya'da Koronavirüs'ün daha hızlı yayılan bir mutasyonunun tespiti üzerine Twitter'dan açıklama yaptı. DSÖ'nün açıklamasında "Covid-19'un yeni mutasyonu hakkında Britanyalı yetkililerle yakın temas hâlindeyiz. Analizler ve süren çalışmaların sonuçlarını paylaşmaya devam edeceğiz. Üye ülkeleri ve kamuoyunu yeni virüs mutasyonunun özellikleri hakkında bilgi sahibi oldukça bilgilendireceğiz" ifadeleri yer aldı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) BBC'ye yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan Koronavirüs'ün Birleşik Krallık'ın dışında, Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da tespit edildiği aktarıldı.

TIKLAYIN: Dünya Sağlık Örgütü'nden Britanya'da tespit edilen mutasyona uğramış Koronavirüs hakkında açıklama