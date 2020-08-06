Sağlık Bakanı Koca, “İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz” dedi, SKY NEWS haberini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde Koronavirüs'le mücadeleye getirilen eleştirilere yanıt niteliğinde bir tweet paylaştı.

“Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara ‘Türkün Türk’e karşı Türk propagandası!’ dedi” ifadelerini kullanan Koca, “Birazdan İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz” diyerek bir video paylaştı.

Videoda SKY NEWS’in Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın filyasyon ekipleriyle evlere giderek test yaptığı, 45 günde inşa edilen hastaneler ve hekimlerin hastalara müdahalesi yer aldı.

Paylaşımına “Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım” notunu düşen Koca, “İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor” dedi.