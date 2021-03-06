Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının güncel halini paylaştı. Türkiye genelinde yaşanan vaka artışına paralel olarak İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerde de artış gözlendi. Koca, kontrollü normalleşme döneminde yaşanan artışa dikkat çekerek, "Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" dedi.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaşılan haritaya göre; Samsun, 348,36 ile geçen hafta 100 bin kişi başına en çok vaka görülen kent oldu. Hakkari ise 5,35 ile nüfusa oranla en düşük vaka sayısına sahip olarak duyuruldu.

Sağlık Bakanı Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

"Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli."

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 haftalık durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 16 Şubat, 2 Mart ve bugün (6 Mart) yayınladığı haftalık vaka dağılımı haritasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in değişimi şöyle:

İstanbul: 60,19 - 89,90 - 111,57

Ankara: 35,49 - 39, 84 - 54 , 83

İzmir: 44,39 - 53,42 - 66, 47