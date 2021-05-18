Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı. Koca, vaka sayısı en çok azalan illerin Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak olduğunu belirtti.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184.78, Ankara'da 152.63, İzmir'de 93.86, oldu.

Haftalık verilere göre, Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Erzurum 192.28, İstanbul 184.78, Ağrı 182.84, Rize 167.27 Bilecik 156.37 oldu. Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş ise 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen iller olarak sıralandı.

Vaka sayısı her 100 bin kişide Şırnak'ta 26.96, Adana 28.69, Hatay 32.54, Osmaniye 35.91 ve Kahramanmaraş 43.06 oldu.

8-14 Mayıs haftasına ait haritayı paylaşan Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor."

"Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz."

Öte yandan Koca, eğitim sektöründeki aşılamaya değinerek, "Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz." dedi.

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