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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı

18 Mayıs 2021 18:52

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aşılamadaki son durumu aktararak "Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı." açıklamasını yaptı. 

Selçuk'un Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla..."

ziya selçukmeb
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