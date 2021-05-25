Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı, 15-21 Mayıs tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haftalık verilere göre Gümüşhane, Bolu, Kütahya, Kocaeli ve Zonguldak 100 bin kişide en çok vaka görülen iller oldu.

Haftalık vaka sayısı İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 olarak güncellendi.

Ayrıca Gümüşhane, Bolu, Kütahya, Kocaeli ve Zonguldak en çok vaka görülen iller olurken, en az vakanın görüldüğü iller ise Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor."