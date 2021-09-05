Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısını açıkladı

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 194,96, İstanbul'da 148,33, İzmir'de 43,30 oldu.

21-27 Ağustos'ta Covid-19 vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve Tokat'ta arttı.

Koca, Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."