Sağlık Bakanı Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bine indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 milyon 585 bin 60 kişinin ilk doz aşısını henüz yaptırmadığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün 1 milyon 405 bin 579 doz aşı uygulandığını belirtti.

Dün ilk doz aşısını yaptıranların sayısının 316 bin 571 olduğunu kaydeden Koca, "İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 857 bin 710. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 231 bin 298. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60'a indi" bilgisini verdi.

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, vaka sayılarının artış hızının yükselme eğiliminde olduğunun altını çizmişti.

Aktif vakaların yaklaşık yüzde 87'sinin aşısı tamamlanmamış kişiler olduğunun altını çizen Koca, "Mevcut aktif vakalar içinde tam aşılı olup hastalığa yakalananların oranı yüzde 5'den az. Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 95'i de aşısı tamamlanmamış kişiler" açıklamasını yapmıştı.

Türk Tabipleri Birliği, Koronavirüs'ün diğer varyantlarına göre bulaşıcılığının daha fazla olduğu bilinen Delta varyantına karşı toplumsal bağışıklık kazanılması için, toplumun en az yüzde 80-85’inin iki doz aşı olmasını öneriyor.