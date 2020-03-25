Sağlık Bakanı Koca ile Milli Eğitim Bakanı Selçuk ortak basın açıklaması gerçekleştirecek

SSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 13:30’da toplanacak. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ortak bir basın açıklaması gerçekleştireceği duyuruldu.

Sağlık Bakanı Koca, dün Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 343 kişiye daha tanı konduğunu açıklamıştı. Böylece Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 44'e; vaka sayısı da 1872'ye yükselmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün, Koronavirüs'le mücadele çalışmaları hakkında kabine üyelerinden telekonferans yöntemiyle bilgi almış, Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile yaptığı telekonferansta ana gündem başlığı okulların ne zaman açılacağı konusu olmuştu. Bakan Selçuk tatili uzatmak istediklerini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı Bilim Kurulu'nun vermesi gerektiğini vurgulamış, “Ben Bilim Kurulunun tavsiyesini çok önemsiyorum...” demişti.

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