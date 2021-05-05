Sağlık Bakanı Koca, haftalık vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Sağlık Bakanı<strong> Fahrettin Koca</strong>, "Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars." açıklamasını yaptı. </p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/05/1620223386273-screenshot-2.png" alt width="600" height="551" /></p>\n<p><strong>TIKLAYIN: <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/saglik-bakani-koca-illere-gore-haftalik-vaka-sayilarini-paylasti,950383" target="_blank" rel="noopener">Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı</a></strong></p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x813l72?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n</body>\n</html>