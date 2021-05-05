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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca, haftalık vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

05 Mayıs 2021 16:58

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars." açıklamasını yaptı. 

TIKLAYIN: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

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