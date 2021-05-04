Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, ve Kocaeli 100 bin kişide en çok vaka görülen iller oldu.

Haftalık vaka sayısı İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 olarak güncellendi.

Ayrıca İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, ve Kocaeli en çok vaka görülen iller olurken, en az vakanın görüldüğü iller ise Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek."

İstanbul, Ankara ve İzmir'de son bir aylık değişim durum

3 Nisan, 13 Nisan, 18 Nisan, 26 Nisan ve bugün (4 Mayıs) yayınladığı haftalık vaka dağılımı haritasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in değişimi şöyle:

İstanbul: 591,45 - 804,97 - 920,57 - 854,75 - 532,02

Ankara: 272,79 - 419,06 - 534,14 - 567,88 - 361,52

İzmir: 218,88 - 304,07 - 351,97 - 333,09 - 223,34