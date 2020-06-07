Sağlık Bakanı Koca: ‘Geçmiş olsun’ ziyareti nedeniyle 190 kişiye virüs bulaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'geçmiş olsun' ziyareti sebebiyle bir ilde 190 kişiye Koronavirüs bulaştığını söylerken başka bir ilde de asker uğurlama eğlencesinde 58 kişinin enfekte olduğu açıkladı.

Sosyal medya hesabından sık sık Koronavirüs salgınına karşı uyarılarda ve bilgilendirmelerde bulunan Fahrettin Koca, Türkiye'nin normalleşme sürecine girdiği dönemde yaptığı paylaşımda, "Tedbir azaldıkça tehdit artıyor" diyerek uyardı.

Koca, günlük Koronavirüs verilerini de açıkladığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"FİLYASYON ÇALIŞMALARINDA, “Geçmiş olsun” ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor."

Filyasyon nedir?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Rehberi'nde filyasyon, "Saha incelemesi/filyasyon kaynağın ve etkenin belirlenmesine yönelik çalışma yapılması ve/veya temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasıdır" diye açıklanıyor.

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi nedenlerden kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isim. Bir başka ifadeyle kaynak arama çalışmasıdır.

Koronavirüs salgınında nasıl uygulanıyor?

Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de 81 ilde bir Koronavirüs vakası tespit edildiğinde, söz konusu kişinin iş ve aile bilgileri otomatik olarak Sağlık Bakanlığı'nın sistemine düşüyor. Bu noktada filyasyon ekipleri harekete geçiyor.

Üç kişiden oluşan filyasyon ekipleri vaka ortaya çıkar çıkmaz 48 saat boyunca tarama yapıyor Doğrudan adrese ulaşan ekipler her yeni vakada hastalığa karşı yeni bir ağ kuruyor. Filyason çalışmalarının bir bölümü de aile hekimleri tarafından yürütülüyor.