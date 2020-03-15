Sağlık Bakanı Koca'dan umreden dönen vatandaşlarla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden dün gece dönerek Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina altına alınan vatandaşlarla ilgili açıklama yaptı. Koca, şüpheli bulunanların hastaneye alındığını söyledi.

Koca, Twitter üzerinden umreden gelen vatandaşlarla ilgili açıklama yaptı. Koca'nın açıklamaları şöyle: "

"Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya’daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım!"

Koca'dan yeni açıklama: Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Koca, "Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı. Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.