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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca’dan okul çalışanları, konser ve sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklara 6 Eylül hatırlatması

"Test, Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor"

02 Eylül 2021 08:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; aşı olmamış öğretmenler, okul çalışanları, konser ve sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklara 6 Eylül itibariyle PCR testi gerektiğini hatırlattı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları; konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibariyle PCR testi gerekli. Test, Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR'dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım" dedi.

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