Sağlık Bakanı Koca'dan inaktif aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından inaktif aşıya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

, "İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.