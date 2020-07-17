Sağlık Bakanı Koca'dan 'havuz ve plajlarda damlacık olayı' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , "Koronavirüs, damlacıklarla bulaşır. Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi, insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar" dedi.

Koronavirüs salgınına ilişkin sık sık uyarılarda bulunan Koca, yaz tatilleriyle ilgili vatandaşları uyardı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Havuz ve plajlarda damlacık olayı: Koronavirüs, damlacıklarla bulaşır. Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi, insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar" ifadelerine yer verdi.