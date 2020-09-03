Sağlık Bakanı Koca'dan 'Binali Yıldırım' açıklaması: Kendilerini evde tedavileri için hastanemizden uğurladık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs testi pozitif çıkan eski başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin, " Şu an için durumları iyi ve kendilerini evde tedavileri için hastanemizden uğurladık." açıklamasında bulundu.

Koca sosyal medya hesabından, " Binali Yıldırım Bey ve kıymetli eşi Semiha Hanım’ın Ankara Şehir Hastanemizde yapılan tetkiklerinde COVID-19 testleri pozitif çıkmıştır. Şu an için durumları iyi ve kendilerini evde tedavileri için hastanemizden uğurladık. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter." ifadesini kullandı.