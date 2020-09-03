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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Binali Yıldırım' açıklaması: Kendilerini evde tedavileri için hastanemizden uğurladık

03 Eylül 2020 15:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs testi pozitif çıkan eski başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin, "Şu an için durumları iyi ve kendilerini evde tedavileri için hastanemizden uğurladık." açıklamasında bulundu. 
 
Koca sosyal medya hesabından, "Binali Yıldırım Bey ve kıymetli eşi Semiha Hanım’ın Ankara Şehir Hastanemizde yapılan tetkiklerinde COVID-19 testleri pozitif çıkmıştır. Şu an için durumları iyi ve kendilerini evde tedavileri için hastanemizden uğurladık. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter." ifadesini kullandı. 
 

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