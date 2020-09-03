Binali Yıldırım'ın Koronavirüs'e yakalandığı iddia edildi; danışmanı yalanladı

T24 Haber Merkezi

Eski Başbakan, eski Meclis Başkanı ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Koronavirüs'e yakalandığı iddia edildi. Ancak T24'ün ulaştığı danışmanı iddiayı yalanladı.

Haber siteleri Binali Yıldırım'ın memleketi Erzincan’dan Ankara’ya döndükten sonra rahatsızlık belirtileri göstermeye başladığını yazdı. Ankara Şehir Hastanesi’ne gittiği belirtilen Yıldırım’a derhal Koronavirüs testi yapıldığı ve testin pozitif çıktığı öne sürüldü.

T24'ün ulaştığı danışmanı ise iddiaları yalanlayarak Semiha Yıldırım'ın rutin kontrolleri için Erzincan'dan Ankara'ya geldiklerini, kontroller sonrası Binali Yıldırım ve eşinin hastaneden ayrıldığını söyledi.