Sağlık Bakanı Koca: Covid-19 testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 10

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Sağlık Bakan Fahrettin Koca’nın Türkiye genelinde yapılan Covid-19 testlerinde pozitif çıkma oranının yüzde 10 olduğunu söylediğini aktardı.

Belirtisi olmayan ancak Covid-19 testi pozitif çıkan 'vaka'ların günlük tabloda yer almadığını açıklamasıyla eleştirilerin odağına oturan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranını yüzde 10 olarak açıkladı.

TIKLAYIN - Sağlık Bakanı Koca, ‘vaka sayılarının gizlendiği’ suçlamasını böyle yanıtladı: Her pozitif çıkan kişi ‘hasta’ değil, bizim verdiğimiz ‘hasta’ sayısı

"Yüzde 20'den 10'a düştü"

HaberTürk gazetesi yazarı Sarıkaya, Bakan Koca'ya, "Türkiye genelindeki testlerden pozitif çıkma oranı nedir?" diye sorduğunu söyleyerek şunları yazdı:

"Yanıtı anında ekrana girip verdi: 'Nisan ayında testlerden pozitif çıkma oranı yüzde 20 idi; yani 5 kişiye test yapılmışsa biri pozitif çıkıyordu, bu oran şimdi yüzde 10’a düştü. Ama illere göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin Ankara’da geçen hafta vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 24’ünü aştı, bu hafta ise yüzde 12 seviyesine düştü. İstanbul’daki oranı ise Türkiye’deki vaka sayısının yüzde 15’i seviyesinde.' Vaka bazlı temaslı sayısı ise şu an 3,03; yani her kişi 3,03 kişiye bulaştırıyor. Bu oran Nisan’da ortalama 12’ye çıkmış, hatta bazı illerde 17’ye varmış. Bu veriler de vaka ve hasta sayısını bulmaya ve özetlemeye yeter. Ancak bazı ülkelerin hastanede yatan sayısını da gösterdi, Türkiye’de tedaviye ihtiyaç duyan sayısı da toplam vakanın yüzde 10’u kadar. Dünya ortalamasının altında. Şu an yoğun bakım doluluk oranı ise Ankara’da yüzde 69,20, İstanbul’da ise yüzde 69,52 seviyesinde."

Öte yandan 21 Eylül'den beri paylaşılan tablolara göre, günlük yapılan Covid-19 test sayısı 101 bin ila 115 bin arasında.

