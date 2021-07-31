T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca, aşıyla ilgili son verileri paylaştı: İlk dozunu yaptırmayanların sayısı 21 milyon 253 bin

31 Temmuz 2021 15:58

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 1 milyon 410 bin 562 kişinin aşı yaptırdığını duyururken, ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların 21 milyon 253 bin 444’e indiğini açıkladı.
 
Bakan Koca, Koronavirüs vakaları artmaya devam ederken, aşı uygulamasına ilişkin olarak son verileri paylaştı.  
 
Koca, 30 Temmuz'da toplamda 1 milyon 410 bin 562 doz aşı uygulandığını söyleyerek şöyle devam etti:.
 
"İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 331.616. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 890.173. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 188.773. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.253.444’e indi."
 
 

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, vaka sayılarının artış hızının yükselme eğiliminde olduğunun altını çizmişti. 

Aktif vakaların yaklaşık yüzde 87'sinin aşısı tamamlanmamış kişiler olduğunun altını çizen Koca, "Mevcut aktif vakalar içinde tam aşılı olup hastalığa yakalananların oranı yüzde 5'den az. Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 95'i de aşısı tamamlanmamış kişiler" açıklamasını yapmıştı. 

Sağlık Bakanı Koca: Aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87'si aşısı tamamlanmamış kişiler
 
Türk Tabipleri Birliği, Koronavirüs'ün diğer varyantlarına göre bulaşıcılığının daha fazla olduğu bilinen Delta varyantına karşı toplumsal bağışıklık kazanılması için, toplumun en az yüzde 80-85’inin iki doz aşı olmasını öneriyor.
kocacovidkoronavirüskoronavirüs aşı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24