Sağlık Bakanı Koca, aşıyla ilgili son verileri paylaştı: İlk dozunu yaptırmayanların sayısı 21 milyon 253 bin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 1 milyon 410 bin 562 kişinin aşı yaptırdığını duyururken, ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların 21 milyon 253 bin 444’e indiğini açıkladı.

Bakan Koca, Koronavirüs vakaları artmaya devam ederken, aşı uygulamasına ilişkin olarak son verileri paylaştı.

Koca, 30 Temmuz'da toplamda 1 milyon 410 bin 562 doz aşı uygulandığını söyleyerek şöyle devam etti:.

"İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 331.616. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 890.173. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 188.773. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.253.444’e indi."