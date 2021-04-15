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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçek değil, her bir doz aşının kıymetini biliyoruz

15 Nisan 2021 11:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "randevularına gitmeyen vatandaşların Koronavirüs aşılarının çöpe gittiği" iddialarına yanıt verirken, "Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır, her bir doz aşının kıymetini biliyoruz" dedi. 

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'in 6 dozluk flakonlar halinde -70 derecede saklanan Biontech aşısının "randevu alıp gitmeyenler nedeniyle ziyan olduğu" iddialarıyla başlayan, CHP milletvekili Murat Emir'in Meclis gündemine taşımasıyla devam eden tartışmalara ilişkin olarak açıklama yaptı. 

Twitter'dan açıklama yapan Koca, şunları kaydetti:

"Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir."

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