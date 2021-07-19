Sağlık Bakanı Koca: 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 63'ü en az bir doz aşı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı süren aşılamaya ilişkin bilgi verirken, birinci doz aşısını yaptıranların sayısının 39 milyonu, ikinci doz aşısını yaptıranların da 20 milyonu geçtiğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ilk doz aşısını olan 18 yaş üstü nüfusun oranının yüzde 63, ikinci doz aşısını olan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 33 oranına ulaştığını açıkladı.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İKİ DOZ aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %33’üne karşılık geliyor.

"EN AZ BİR DOZ aşısını yaptıranların sayısı 39 Milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %63’üne karşılık geliyor."