Sağlık Bakanı ile görüşen Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Müftüoğlu: Aralık ayının başında Koronavirüs aşısı Türkiye’ye gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşen Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, aralık ayının başında Türkiye'ye Koronavirüs aşısının geleceğini ve 5 milyon doz aşının uygulanacağını yazdı.

Müftüoğlu, "Bilindiği gibi aşı çalışmalarında 6 merkez ön almış durumda. Bu merkezlerden ikisinin, Çin merkezli SinoVac ile Almanya merkezli BioNTech’in ürettiği aşıların deneme çalışmaları ülkemizde de sürüyor. SinoVac’ın denemeleri Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nin koordinasyonunda 16 Eylül’de başladı. 'CoronaVac' isimli bu aşının denemeleri sanıyorum 25 ayrı merkezde sürüyor. Emin değilim ama BioNTech’in aşısının deneme çalışmaları ise İstanbul ve Ankara üniversitelerinin koordinasyonunda devam ediyor. Görüşmede edindiğim izlenime göre ilk aşamada aralık ayının hemen başında SinoVac’ın 'CoronaVac' aşısı devreye girecek. Muhtemelen de aralıkta toplamda 5 milyon doz civarında aşı uygulaması yapılacak" ifadesini kullandı.

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