Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tüm insanlık gördü ki sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bizim vazifemiz, üstü açılanı örtmek, düşeni kaldırmaktır. Ağrıya ilaç olmaktır. Bugünler tüm insanlık gördü ki başta hekimler olmak üzere, sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır." dedi.

Koca, 14 Mart Tıp Bayramı Programı’nda konuştu.

Koca, "Bizler devletin yaşamasını, insanın yaşamasına bağlamış bir geleneğin mensuplarıyız. Bugünlerde sizlerin neler yaptığını anlatacak nesiller yetişecek. Bu yıl DSÖ tarafından sağlık çalışanları yılı ilan edildi. Eve dönerken aklımızda tek soru var; ya evdekilere zarar verecek şekilde dönmüşsem. Bu soru bizleri ailelerimizden mahrum bırakıyor. Bu uğurda büyük kayıplar verdik. Meslektaşlarımızdan ve ailelerimizden kayıplar oldu. Ruhları şad olsun. Gece gündüz demeden çalışan, bu kutsal görevi yerine getiren, insana hizmet onurunu göğsünde taşıyan meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramını yürekten kutlarım. Tüm sağlık çalışanlarımızı yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Koca şu ifadeleri kullandı:

"Bizim vazifemiz, üstü açılanı örtmek, düşeni kaldırmaktır. Ağrıya ilaç olmaktır. Bugünler tüm insanlık gördü ki başta hekimler olmak üzere, sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır. Hekimler hastanın nabzını tuttuğu kadar toplum nabzını da tutmaktadır. 14 Mart 1919 böyle bir adanmışlığın tarihe mührünü vurduğu gündür. 1 asır önce 14 mart 1919 günü işgalci emperyalist güçlere karşı tepki adımıdır.

Geçtiğimiz yıl küresel salgının ilk vakasının tespit edildiği ertesi gün bir araya gelemedik. Bu yıl da görüntülü toplantı yoluyla gerçekleştiriyoruz. Yapacak çok işimiz, gidilecek çok yolumuz var. İhtiyacımız olan yetkin kadrolardır. İnsana değer veren, güçlü ve nitelikli sağlık ordusudur. Geleceğimiz buna bağlıdır. Son 100 yılın en büyük sağlık sorunu karşısında mesleğimizin itibarını göklere çıkararak mücadele verdiniz. Bir meslek neden ve nasıl insan için var olurmuş ispat ettiniz. Bize ihtiyaç varsa, biz amasız fakatsız ve en gözü kara halinde oradayız. Milletimiz adına sizlere teşekkür ediyorum."

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