Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı programında konuştu. Erdoğan, "Şimdiye kadar dünya genelinde 2 milyon 650 bin kişinin hayatına mal olan Koronavirüs salgını küresel bir tehdit olmayı sürdürüyor. Bu süreç aynı zamanda sağlığa ve sağlık altyapısına yapılan yatırımın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu gözler önüne sermiştir. Hamdolsun ülkemizde insanların ambulans dahi bulamadığı, hastane kapılarından geri çevrildiği, yaşlı bakım evlerinde ilgisizlikten öldüğü vahim görüntülerin hiçbirine meydan vermedik." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek amacıyla aralarında yüksek kapasiteli şehir hastanelerinin de olduğu 25 sağlık tesisiyle 11 ek hizmet binasını hizmete açtık. En riskli gruplardan başladığımız aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız. Hiç şüphesiz bu başarıda en büyük pay, gece gündüz demeden koşturan sağlık çalışanlarına aittir.

"Tüm vatandaşlarımızı tedbirlere riayet ederek, sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çağırıyorum"

Devletimiz ve milletimiz gibi şifa bulmasını sağladığınız insanlar da sizlerin bu fedakârlığını asla unutmayacaktır. Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız. Rehavete kapılmadan “TAMAM” diyerek sembolleştirdiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı tedbirlere riayet ederek, sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çağırıyorum. Sözlerime son verirken sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Tüm sağlık çalışanlarına şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."