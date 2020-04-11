Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Özellikle bazı yerlerde ciddi seyrin olduğunu görüyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon ve Bursa'da vakaların yüksek olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve İstanbul’daki yoğun bakımların doluluk oranlarını açıklayan Koca, "İstanbul için şu anda yatak yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 59,5. Normal yataklarımızın doluluk oranı yüzde 50,2. Şu an herhangi bir sorunumuzun olmadığını söyleyebiliriz. Türkiye’deki yatak doluluk oranımız yüzde 36,3. Seyrantepe’nin biz hızla devreye girmesini istiyoruz, ihalesi yapılmıştı, yıl sonu olarak hedeflenmişti, daha erken bitmesi için bir çabamız var. Bu hafta Başıbüyük’te hastanemizi açmış olduk, İkitelli Şehir Hastane’mizin bir bölümünü açmış olacağız. Bu anlamda bir sorunumuz yok” dedi.

Koronavirüs vakalarının en çok olduğu iller

Türkiye’de corona virüsünün yoğun olarak görüldüğü illeri de açıklayan Koca, "Hastalıkla Türkiye’nin bütün illerinde mücadele eden bir durumdayız.



Hastalığın seyri her yerde aynı değil. Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Rize’nin durumu haritada görülüyor. Özellikle bazı yerlerde ciddi seyrin olduğunu görüyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon ve Bursa’da vakaların yüksek olduğunu görüyoruz” dedi