Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dilek hemşirenin durumu ciddi ama kalbi çalışıyor

Sezaryenle doğum yaptıktan çocuğunu sadece saniyelerle gören, entübe halde Covid-19 tedavisi gören Dilek Akçabelen'in öldüğü yönündeki haberi Sağlık Bakanı yalanladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; " Dilek hemşiremizin durumu ciddi ama kalbi hayatla bağını her şeye rağmen koruyor" dedi.

11 Nisan'dan bu yana Covid -19 tedavisi gören Dilek Akçebelen'in beyin ölümümün gerçekleştiği yönündeki haberlerle ilgili Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Koca "Dilek hemşiremizin yakınlarının üzüntüsü dün biraz daha arttı. Covid -19’a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisan'dan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef, teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama kalbi hayatla bağını her şeye rağmen koruyor" diye yazdı.

İstanbul Tabip Odası ise dün resmi Twitter hesabından "Dilek hemşireyi yitirdik. Hastalığa yakalandığında gebeydi. Bebeği doğdu, yaşıyor ama kendisi Covid-19’a yenik düştü. Üzgünüz. Tüm sağlık çalışanlarımızın başı sağolsun!" sözleriyle Dilek Akçabelen'in öldüğünü belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından sonra ise Tabip Odası, "Dün akşamki yanlış bilgi paylaşımımız için başta ailesi olmak üzere özür diliyoruz. Umudumuzu koruyoruz" dedi.

Diğer yandan Dilek hemşirenin beyin ölümünün gerçekleştiği haberlerinin ardından kamu ya da özel sektörde çalışan gebe personelin durumlarının ne olacağı sorusu da gündeme geldi.

Hemşire Dilek Akçabelen’in öldüğü yönündeki iddiaların ardından sosyal medyada ‘Hamilelere İdari İzin’ etiketiyle kampanya başlatıldı.

1 Haziran Pazartesi gününden itibaren kamuda normal çalışma düzenine geçilecek. Sosyal medyada yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle risk altında olan hamilelerin idari izinli olması talep edildi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise idari iznin özel sektörde çalışan gebe personel için de geçerli olması gerektiğini yazdı.

Ne olmuştu?

Yoğun bakım ve ameliyathane hemşiresi olarak görev yapan Dilek Akçabelen, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapıyordu.

30 yaşındaki Dilek Akçabelen, yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikayeti ile 11 Nisan gecesi hastaneye kaldırıldı. Nefes darlığı da eşlik edince yatırıldı ve bebeğin kalp atışları zayıflayınca üç gün sonra sezaryene alındı.

2.5 kilo ağırlığında dünyaya getirdiği oğlunu sadece uzaktan, o da birkaç saniyeliğine görebildi. Eşi, kardeşi, anne babasıyla görüntülü konuşma yaptı, bebeğini videoda da gördü.

Yoğun bakımda, entübe şekilde tedavisi süren ancak sağlık durumunda bir değişiklik olmayan Dilek Akçabelen’in beyin ölümünün gerçekleştiği duyuruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise kalbinin çalıştığını açıkladı.