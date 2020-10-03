Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dünya Sağlık Örgütü'ne: Türkiye deneyimini paylaşmaya hazır

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesel Ofisi, Türkiye'nin Ağustos ayından bu yana Koronavirüs testi kapasitesini artırmasını "övgüye değer" bulduğunu belirtirken, Covid-19 verilerinin DSÖ'nün düzenlemelerine uygun bir şekilde bildirilmesi çağrısında bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kişisel sosyal medya hesabından DSÖ Avrupa Bölge Ofisi'nin övgüde bulunduğu kısmı belirterek teşekkür etti ve bu konudaki deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa'da Covid-19 verilerinin raporlanmasının uyumlu hale getirilmesine ilişkin DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin salgını önleme stratejisinin takdirle karşılandığının belirtilmesi üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"DSÖ bugün Avrupa Bölgesinde Kovid-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'ye teşekkürler."

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DSÖ Avrupa Bölgesel Ofisi, "Türkiye, semptom gösterse de göstermese de tüm pozitif vakaları izole ediyor. Bulaş zincirini kırmak için biz de bu yöntemi tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan DSÖ Avrupa Bölgesel Ofisi, Covid-19 verilerinin DSÖ'nün düzenlemelerine uygun bir şekilde bildirilmesi için çağrıda bulundu. Açıklamada bu sayede veri toplama ve yapılacak karşı hamlelerin "harmonize edilebileceğini" ifade etti.

DSÖ Avrupa Bölgesel Ofisi, Türkiye dahil tüm üye ülkelerle veri bildirme ve veri toplama mekanizmalarını güçlendirmek için istişarelerin sürdüğünü bildirdi.