Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi'nden Türkiye açıklaması

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesel Ofisi, Türkiye'nin Ağustos ayından bu yana Koronavirüs testi kapasitesini artırmasını "övgüye değer" bulduğunu belirtirken, Covid-19 verilerinin DSÖ'nün düzenlemelerine uygun bir şekilde bildirilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye'nin bugün, nisan ayına kıyasla üç kat daha fazla Koronavirüs testi yaptığına dikkat çeken DSÖ Avrupa Bölgesel Ofisi, bu sayede semptom göstermeyen insanlara da ulaşılabildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Test yapmak virüs nerede olduğunu anlayabilmek, daha fazla yayılmasını önlemek için filyasyon ve izolasyon gibi girişimlerde bulunabilmek için kritik bir sağlık önlemidir" ifadeleri yer aldı.

DSÖ Avrupa Bölgesel Ofisi, "Türkiye, semptom gösterse de göstermese de tüm pozitif vakaları izole ediyor. Bulaş zincirini kırmak için biz de bu yöntemi tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan DSÖ Avrupa Bölgesel Ofisi, Covid-19 verilerinin DSÖ'nün düzenlemelerine uygun bir şekilde bildirilmesi için çağrıda bulundu. Açıklamada bu sayede veri toplama ve yapılacak karşı hamlelerin "harmonize edilebileceğini" ifade etti.

DSÖ Avrupa Bölgesel Ofisi, Türkiye dahil tüm üye ülkelerle veri bildirme ve veri toplama mekanizmalarını güçlendirmek için istişarelerin sürdüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da açıklamayı alıntılayarak, "DSÖ bugün Avrupa Bölgesinde COVİD-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'ye teşekkürler" yazdı.