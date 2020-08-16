Sağlık Bakanı: Dün son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık; bu savaşta yine beraber miyiz?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün son 45 günün en yüksek vaka sayısının açıkladıklarını hatırlatarak, "Bu savaşta yine beraber miyiz?" diye sordu.

Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs bizi yıldıramaz. Bu savaşta yine beraber miyiz?" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Türkiye'de Koronavirüs | 21 kişi hayatını kaybetti, 1256 yeni tanı kondu

Koca, Türkiye'de Koronavirüs dün nedeniyle 21 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1256 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 955'e, vaka sayısı 248 bin 117'ye yükseldi.