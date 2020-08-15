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Türkiye'de Koronavirüs | 21 kişi hayatını kaybetti, 1256 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 5 bin 955'e, vaka sayısı 248 bin 117'ye yükseldi

15 Ağustos 2020 20:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 21 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1256 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 955'e, vaka sayısı 248 bin 117'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım."

 

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