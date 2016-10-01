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Sağlık

Sağlık Bakanı: Doktorlar eş durumundan nakil isteyemeyecek

"Bize göre Lozan bir zafer değil; çok daha iyisinin elde edilebileceğine inanıyoruz"

01 Ekim 2016 14:58

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, doktorların eş durumundan dolayı nakil isteyemeyeceğini açıkladı. Bakan Akdağ, askeri hastenelerin kapatılmasına yönelik tepkilerle ilgili "Yaralıların çoğu geçmişte sivil hastanelerde tedavi edildi. Sivil hastanelerdeki görevlilere haksızlık edilmesin" görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Lozan'ı bize zafer diye yutturmaya çalıştılar" sözlerine ilişkin tartışmaya dair, "Bize göre Lozan bir zafer değil. Çok daha iyisinin elde edilebileceğine inanıyoruz" yorumunda bulundu.

NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Bakan Akdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Yaralı askerlerin tedavisinde değişen hiçbir şey yok. Suçlamalar mesnetsiz, haksızlık yapılıyor. 

- Yaralıların çoğu geçmişte sivil hastanelerde tedavi edildi. Sivil hastanelerdeki görevlilere haksızlık edilmesin. 

- Sağlık Bakanlığı'na devredilen sadece hastanelerdir.

- 15 Temmuz'dan uzaklaştıkça 15 Temmuz'un ne olduğunu unutmaya başladık. Eksik kalan hekim kadrolarını doldurabilecek durumdayız.

- Hekimlerin nakilleri mümkün. İhtiyacımız olan bölgedeki hekim kardeşimizi göndermek zorunda kalıyoruz. Hekimler eş durumundan dolayı nakil isteyemeyecek.

- Bize göre Lozan bir zafer değil. Çok daha iyisinin elde edilebileceğine inanıyoruz.

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