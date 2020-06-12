Sağlık Bakanı: Dışarı çıkan çocukların sloganı hazır "Bana yaklaşmayın!"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında sokağa çıkma yasağı bulunan çocuklara teşekkür etti.

Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galiba en zoru çocuk olmaktı. Korkuları bizi üzdü. Parkları özleseler de evde kalmayı başardılar. Çıktıklarında maskelerini taktılar. Çocuklarımıza ve anne babalarına teşekkür ederim. Dışarı çıktıklarında kurallara uymayanları uyarabilirler. Sloganları hazır:) 'Bana yaklaşmayın!” ifadesini kullandı.

Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın açıklaması sırasında kendisine yaklaşan görevliyi "Bana yaklaşma" diyerek uyarmıştı.