Sağlık Bakanı Demircan, Şanlıurfa'da atıl hastane binalarını inceledi

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, Şanlıurfa’da atıl durumdaki hastane binalarında incelemede bulunarak, kentte doktor açığı konusunda endişe edecek bir durumun olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Helikopterle akşam saatlerinde 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı\'na gelen Sağlık Bakanı Demircan’ı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ve protokol üyeleri karşıladı. Bakanlar, ilk olarak Atatürk Mahallesi\'nde atıl haldeki eski Çocuk Hastanesi, Harran Üniversitesi eski Tıp Fakültesi ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi binalarında incelemede bulundu. Boş hastanelerle ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Demircan, Şanlıurfa’daki atıl durumundaki hastaneleri talebe uygun bir çalışma yapacaklarını belirterek, \"Buranın miadı dolduysa, yenisini yapacağız. Yıkılmayacak ise bölgeye uygun bir hale getireceğiz. Burayla ilgili bir çalışma yaparak, daha sonra sizlere bu kararı bildireceğiz. Bizler kaliteli bir sağlık hizmeti vermek için uğraşıyoruz. Keşke şehirler çok iyi dizayn edilebilseydi. Bu imkanlar oluşmadığı için yeni hastaneleri şehir dışında yapıyoruz. Ama şehir içinde de sağlık hizmeti alma konusunda ise kendi haline bırakamayız” dedi.

Türkiye genelinde yeni doktor ataması yaptıklarını ifade eden Demircan, \"Yeni doktor atamaları yapıldı. Pratisyen hekimlerin mecburi hizmetleri kuraları çekildi. Uzman arkadaşların da mecburi hizmeti kurası çekildi. Elimizdeki imkanları en adil, en iyi şekilde kullanıyoruz. Hekimler konusunda endişe edilecek bir şey yok. Türkiye’de pratisyen hekim açığı da giderek kapanıyor. Yan dallar tabiki zaman içinde yavaş yavaş kapanacak. Şanlıurfa bizim önem verdiğimiz merkezlerden biri. Hem çok sayıda göçmen almış bir ilimiz, hem de nüfusu artan bir ilimiz, onun için doktor konusunda endişe etmeyin” şeklinde konuştu.

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