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Sağlık

Sağlık Bakanı: Burdur Devlet Hastanesi’nde arkadaşlarımızı darp eden 4 kişi gözaltına alındı

"Saldırganların hak ettiği, benzer suçların önünü kesecek cezaları almaları için, camiamız adına sürecin ödünsüz takipçisi olacağız"

23 Ağustos 2021 16:36

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını darp eden 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 

Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayında arkadaşlarımızı darp eden, kendilerine sözlü saldırıda bulunan 4 kişi gözaltına alınmıştır. Saldırganların hak ettiği, benzer suçların önünü kesecek cezaları almaları için, camiamız adına sürecin ödünsüz takipçisi olacağız." ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | Burdur'da sağlık çalışanları darp edildi: 3 gözaltı

Sağlık BakanıFahrettin KocaBurdur Devlet Hastanesisağlık çalışanı
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