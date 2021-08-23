Sağlık Bakanı: Burdur Devlet Hastanesi’nde arkadaşlarımızı darp eden 4 kişi gözaltına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını darp eden 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayında arkadaşlarımızı darp eden, kendilerine sözlü saldırıda bulunan 4 kişi gözaltına alınmıştır. Saldırganların hak ettiği, benzer suçların önünü kesecek cezaları almaları için, camiamız adına sürecin ödünsüz takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

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