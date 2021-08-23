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Burdur'da sağlık çalışanları darp edildi: 3 gözaltı

Bakan Koca: Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz

23 Ağustos 2021 10:04

Burdur'da çocuklarına enjeksiyon yaptırmak için Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen aile, acil servisteki hemşireleri darbedip, güvenlik görevlilerine saldırdı. Hemşire ve güvenlik görevlilerinin şikayetçi olduğu olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
 
Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen aile ,16 yaşındaki çocuklarına enjeksiyon yapılması sırasında çocuğun kolunu acıttığı gerekçesiyle görevli hemşirelere saldırdı. Ailenin dışarıda bekleyen yakınlarının da müdahale etmesiyle yaşanan gerginlik sırasında acil serviste kavga çıktı.
 
Hasta yakınları, olayı yatıştırmaya çalışan güvenlik görevlilerine de saldırdı. Arbede sırasında acil servis girişinin kapı camı kırıldı. Olaylar güçlükle yatıştırılırken, Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri sağlık personelleri ile güvenlik görevlilerine saldırdığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Hemşire ve güvenlik görevlileri saldırganlardan şikayetçi oldu.
 
Hastanede yaşanan olayların ardından Burdur milletvekilleri AK Partili Bayram Özçelik ile CHP'li Mehmet Göker, Burdur Devlet Hastanesi'ne gelerek Başhekim Nedim Ongun'dan olay ilgili bilgi aldı ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama: Açıklanabilir yanı yok

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz" dedi. 

Açıklamasında "Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikâyeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz. Aşağıdaki rapor, Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüzden geldi. Yargıya, 84 Milyona sunuyorum" diyen Koca, Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamayı paylaştı. 

 

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