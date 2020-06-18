Sağlık Bakanı: Biri elektron mikroskobuyla elinize baksa tedbirli değilseniz çok sayıda sürprizle karşılaşabilirsiniz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı el hijyenini önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Koca, "Biri elektron mikroskobuyla elinize baksa tedbirli değilseniz çok sayıda sürprizle karşılaşabilirsiniz" paylaşımını yaptı.

Koca paylaşımında, "Virüsü görüntüleyebilen elektron mikroskobuyla ele bakılamaz. Diyelim bakıldı. Bugünlerde pek tedbirli değilseniz çok sayıda sürprizle karşılaşabilirsiniz. El sıkışmaktan kaçının. Elinizi sık yıkayın. Koronavirüs solunum yoluyla bulaşır. Bunu kendi elimizle kolaylaştırmayalım." ifadesini kullandı.