Sağlık Bakanı: Allah sizleri kahredecek, ambulansımızın şoförünü şehit etmişler!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki çatışmalar sırasında yaralananları almak üzere bölgeye giden ambulans ekibi PKK’lılarca kaçırılırken, ambulans şoförü hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Şırnak’taki çatışma ile ilgili yaptığı konuşma sırasında ambulans şoförünün hayatını kaybettiği haberinin kendisine iletilmesi üzerine “Ambulansımızın şoförünü şehit etmişler. Allah sizleri kahredecek bu millet de size bu bedeli ödetecek" dedi.

İHA’da yer alan habere göre, Müezzinoğlu, Bursa Kültürpark'taki CHP İl Başkanlığı bayramlaşma töreninin ardından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) AKP İl Başkanlığının bayramlaşma törenine katıldı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK’lılarca güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırıdan 2 şehit, 11 yaralı haberi geldiğini anımsatan Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"İnsanlık dışı katliam yapan, tuzak kuran, hain emeller peşinde koşan bu terör örgütü, ne yazık ki yine yaralı kurtarmak için giden ambulans ekibimizi de kaçırdı. Şuan ambulans ekibimizden haber alamıyoruz. Bunların insanlıkla alakaları yok, herhangi bir dava ile alakaları da yok. Bunların bu ülkenin insanının herhangi bir hukukunu koruma dertleri de yok. Bunların tek bir dertleri var; dış dünyada dış güç odaklarının bu ülkenin ve bu milletin muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki hedefe birlik ve beraberlik içinde yürümesinden rahatsız olmaya maşalık yapma görevi dışında görevleri yok. Bu maşaların mutlaka üstesinden gelecek, tuzaklarını bozacak, bu yanlışlarını onlara ağır bedel olarak ödetecek ve tarihin karanlık sayfalarına gömecek bir devletimiz, milletimiz, milli irade ve yönetim var. İnşallah o günler yakındır. Hep beraber başaracağız."

Bu sırada kendisine uzatılan notu okuyan Müezzinoğlu, "Ambulansımızın şoförünü şehit etmişler. Allah sizleri kahredecek bu millet de size bu bedeli ödetecek" ifadesini kullandı.

‘Oyuna gelecek bir millet yok’

Son 150 yıldır Türk milletinin büyük millet olmasından ve medeniyet anlayışının dünyada hüküm sürmesinden rahatsız olanların kurdukları tuzaklara çok sayıda kişinin yardımcı olduğunu, bu kişilerin nifak odağının rolünü üstlendiğini belirten Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Bugünlerde yine bu nifak odaklarının yine bugünlerde o fitne odaklarının çok ağır bedellerini ne yazık ki milletçe ödüyoruz. Aramıza fitne sokmaya çalışıyorlar. Bu milletin 78 milyon kardeşliğini bozmaya çalışıyorlar. Üç gün önce bir gazetenin manşetinde beni ve bazı bakanlarımızı manşet yaparak, 'Bunlar ne kadar milli, ne kadar yerli?' diyerek, manşet atanlar fitne ve nifak odağıdır. Bu milletin muasır medeniyet seviyesinin üstündeki o hedefe gitmesinden rahatsız olanlardır. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, ne kadar milli ve yerliyse ben de o kadar milliyim, yerliyim. Yahya Kemal Beyatlı ne kadar milli ve yerliyse, Efkan Ala da bakanımız o kadar milli, yerli. Arif Nihat Asyalı, ne kadar milli ve yerliyse, Mehdi Eker bakanımız da o kadar milli, yerli.

Bu utanmazlara, sıkılmazlara soruyorum; 'Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in kurucusu sizin bu anlayışınızla acaba ne kadar milli ne kadar yerli?' Ey hainler, nifak tuzakları kuranlar, bu ülkede artık sizin bu oyunlarınıza gelecek bir millet yok, bu tuzaklara düşecek bir AK Parti de yok."

“Zor olan, Hakkari'de 'varım' demektir"

Müezzinoğlu, nifak tuzakları kuranların ne kadar milli olduklarını sorgulaması gerektiğini vurgulayarak, "Siz nereden mesaj alıyorsunuz, kimin borazanlığını yapıyorsunuz? Şayet Pensilvanya'da yatanın, oturanın mesajını alıyorsanız, bu millette artık paralel yapıya yer yok" ifadelerini kullandı.

“Hiçbir AKP’linin makam peşinde olmadığını, partinin millet adına hedefleri olduğunu” öne süren Müezzinoğlu, milletin bugün olduğu noktadan daha iyi yerlerde olması gerektiğine inandıklarını bildirdi.

Müezzinoğlu, Hakkari'de, Silopi'de Siirt'te Türk bayrağının güçlü dalgalanabilmesinin oralarda var olmaktan geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sokağa çıkmak gerekir. 'Hadi beraber Hakkari, Silopi, Şırnak'a gidelim' ama yoklar. Sadece bugün değil, 15 yıldır yoklar. CHP'yi Diyarbakır, Batman, Siirt'te hatta genel başkanlarının doğduğu ilde Tunceli'de bile bulamazsınız. Nereye gidiyor? Tatlı su balığı demokratlığı yaparak, İzmir'e gidiyor. Tunceli, Diyarbakır, Batman, Siirt, Van ne güne duruyor? Orada ulusalcılık yapmak kolay. Zor olan, Hakkari'de 'Varım' demektir."

Törene, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AKP Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, AKP Bursa milletvekilleri, partinin ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanları katıldı.