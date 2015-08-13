Beytüşşebap'ta jandarma karakoluna bomba yüklü araçla saldırı

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarında, Kato Dağı eteklerinde bulunan Boğazören Jandarma Karakolu’na öğlen saatlerinde PKK bombalı araçla saldırı düzenlendi. Sürücüsünün son anda kaçtığı bomba yüklü kamyonet karakol kapısında infilak ederken, olayda ölen ve yaralanan olmadı.

Beytüşşebap İlçesi’ne 40 kilometre uzaklıktaki Bolağaç ile Pirinçli köyleri arasındaki Boğazören Jandarma Karakolu’na bugün saat 12.00 sıralarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Plakası açıklanmayan aracı karakol kapısına getiren kişi inerek, "Bomba var" diye kaçtı, ardından da araç içindeki bomba infilak etti.

Can kaybının meydana gelmediği patlama sırasında kamyonet yanarak kullanılmaz hale gelirken, aracı bırakıp kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. Araç sürücüsünün verdiği ilk ifadede, yolda silahlı bazı kişilerin kendisini durdurarak kamyonete bomba yerleştirdiğini ve karakola götürmesi için ölüm tehdidinde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, sürücünün verdiği bilgiler doğrultusunda operasyon başlatıldı.