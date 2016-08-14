Sağlık Bakanı Akdağ: İşaretler ABD'nin Gülen’i iade edeceği yönünde

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileris üsürlen Fetullah Gülen’in iadesiyle ilgili işaretlerin olumlu yönde olduğunu söyledi. Askeri hastaneleri önümüzdeki hafta devralacaklarını belirten Bakan Akdağ, "O hastanelerde askeri üniformalı çalışanlar olmayacak" dedi.

Kardelen TV’de yayınlanan Gündem Özel programına katılan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Kardelen TV Ana Haber Spikeri Duygu Şahin’in gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Türkiye genelinde 80 bin, Sağlık Bakanlığı’nda 6 bin kişinin açığa alındığını söyleyen Bakan Akdağ, "Türkiye genelinde bu örgütle ilişkisi olabileceği düşünülen 80 bin kişi açığa alındı. Biz de OHAL kanununa göre bir kararname yaptık ve 6 bine yakın kişiyi açığa aldık. Bunların daha çok çöreklendiği yerler emniyet, silahlı kuvvetler, yargı ve milli eğitim. İletişimle ilgili yerlerde çok yoğunlaşmışlar. Kılı kırk yararak, masumlar arada bundan mağdur olmasın diye çalışıyoruz. Doğrudan doğruya örgüt mensubu olanlar var. Onlar bir kısmı ‘ben örgüt mensubu değilim’ diyebilir ama parasıyla destek olmuşsa, para toplamışsa, insanları alıp oraya doğru yönlendirmişse bunlar örgüt mensubudur" diye konuştu.

Açığa alınanların bir kısmıyla ilgili soruşturmaların tamamlandığını kaydeden Akdağ, "Bakanlıklarımız, kuruluşlarımız çalışıyorlar öyle zannediyorum ki bu ay içerisinde kamuda memur olarak çalışanlardan uzaklaştırılanlar, memuriyetten uzaklaştırılanlar olacak" dedi. 35 sağlık kuruluşunu Sağlık Bakanlığı’na devraldıklarını açıklayan Bakan Akdağ, "Biz FETÖ örgütüyle bağlantılı olan 35 sağlık kuruluşunu devraldık. Eskiden vatandaşlarımız bu kuruluşlarda ücret ödeyerek hizmet alıyorlar da artık ücretsiz hizmet alacaklar. Bunun dışında başka sağlık kuruluşlarını da tespit edersek yine bunları da devralacağız" ifadelerini kullandı.

"Askeri hastaneler haftaya..."

Askeri hastanelerin devri ile ilgili çalışmaların tamamlandığını dile getiren Recep Akdağ, "Askeri hastaneler konusunda çalışmaların sonuna geldik. Bu hususta hukuk oluşturuldu, çeşitli illerde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Burada da dört eğitim hastanesinin yanı sıra başka hastaneler de var. Bunları önümüzdeki hafta içerisinde devralacağız. Burada bakanlığımız ile çalışabilecek bütün personel Sağlık Bakanlığı’nda kalacak. Bunların haklarını koruyoruz hatta Silahlı Kuvvetler Kanunu 926’ya tabi personelin ileriye doğru emeklilik haklarını da koruyoruz. Ama artık sivil doktor olacaklar. Sivil çalışanlar olacaklar. Askeri üniformalı çalışanlar olmayacaklar" şeklinde konuştu.

Fetullah Gülen’in iadesi sürecine ilişkin de konuşan Bakan Akdağ, "Biraz topu orta sahada çevirdiler ama şimdiki işaretler iade edebilecekleri yönünde. Sağduyu zaten bunu gerektiriyor. İlgili dokümanlar kendilerine ulaşmış durumda. Bunu artık geciktirmemeliler ve cezasını çekmek üzere iade etmeleri gerekir. Bunu istemek bizim, o 240 şehidin hakkı" dedi.

Devlette 'büyük temizlik' yapıldığını hatırlatan Bakan Akdağ, şunları söyledi:

"Bu hain çete, FETÖ çetesi bu zalimler bize hem 240 şehide mal oldu. Allah hepsine rahmet eylesin, 2 bin 200’e yakın gazimiz var. Bütün toplumda bir travmaya da yol açtılar, büyük bir fitne çıkardılar ama Allah’a şükürler olsun milletimizin desteğiyle bunun üstesinden geldik. Şimdi bir taraftan bunları kamudan temizliyoruz, öbür taraftan tabi ki milletimizin huzuru için, refahı için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yani böyle yapmakla Türkiye’yi yolundan alıkoyacağını zannedenler aldanıyorlar. Bir taraftan yoğun bir mesaiyle bu FETÖ çetesinin mensuplarını devletten temizliyoruz savcılarımız bu işle alakadar oluyorlar. Bizler kamuda bu meseleyle ilgileniyoruz, öbür taraftan da işlerimizi yapıyoruz. Dolayısıyla Erzurum’dayız, Erzurum’da da bugün bu işle ilgili çalışmalarımızı yaptık"

"Tam bir Erzurum ruhuydu"

Bakan Akdağ, 15 Temmuz darbe girişimi gecesini değerlendirirken ise şunları söyledi:

"O geceyle ilgili aklımızda en ziyade kalan Erzurumlu dadaşların muhteşem ayağa kalkışları inanılmaz bir şeydi. 14 senedir aktif olarak siyasetin içindeyim. Siyaseti 13 yaşımdan beri biliyorum ama ben böyle bir şey görmedim. Mesela biz o meşhur Cumhuriyet Mitinglerini yaptıkları zaman Erzurum’da bir miting yapmıştık Erzurum’un orda da bir ayağa kalkışı şahlanışı vardı ama orada biz o mitinge günlerce hazırlandık burada saat akşam 22.30 ile 24.00 arasında iki saat içerisinde 100 bine aşkın insan Cumhuriyet Caddesine geldi. Henüz Cumhurbaşkanımız çağrısını yapmadan Erzurum Cumhuriyet Caddesine yüz bine aşkın insan toplanmıştı. Ve büyük bir coşku büyük bir kararlılık vardı. Tam bir Erzurum ruhuydu doğrusu. Yani o gün ben inanıyorum ki 93 harbinde Aziziye tabyalarına yürüyen dedelerimizin nenelerimizin ruhları şad oldu onlar kabirlerinde mutlu oldular. Pijamasıyla oraya gelen gazetecilerimiz vardı, yani Erzurum’da 'hadi bu işe karşı çıkalım' dendiğinde bir araya gelmesi gereken herkes oradaydı istisnasız. Ama bizim yaptıklarımız biz hızlı hareket edişimiz organize oluşumuz Erzurum’un ayağa kalkışı şahlanışı yanında sönük kalır, o inanılmaz bir şey bir tarih yaşadık. Bu millet nasıl büyük bir millet olduğunu 15 Temmuz’daki o hain FETÖ kalkışması sırasında dosta da düşmana da dünya da ki herkese göstermiştir."