Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Somali’de

ANKARA, (DHA)- SOMALİ’de yaşanan terör saldırısının ardından dün gece Sağlık Bakanı Ahmet Demircan kalabalık bir heyetle Somali’ye gitti. Bakan Demircan\'ın bu akşam saatlerinde 35 yaralı ile Türkiye\'ye dönecek ve yaralılar Polatlı Devlet Hastanesi\'ne nakledilecek.

Bugün sabah saatlerinde Mogadişu’da Somali Başbakanı Hassan Ali Kheire ve Sağlık Bakanı Fawziya Nur ile görüşen Bakan Demircan terör saldırısından duyduğu üzüntüyü belirterek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Daha sonra yaralıların çoğunluğunun bulunduğu Sağlık Bakanlığı’na bağlı Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesine geçerek yaralıları ziyaret etti. Yaralıların durumuyla ilgili hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Yaralıların tedavi ve Türkiye’ye nakil süreçlerinin koordinasyon çalışmalarını takip eden Sağlık Bakanı Demircan’ın bugün akşam saatlerinde yurda dönmesi bekleniyor.

TÜRKİYE TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİ

Çok sayıda kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu terör saldırısı sonrası Türkiye Somali için tüm imkânlarını seferber etti.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Müsteşar Eyüp Gümüş, Dış İlişkiler Genel Müdürü Öner Güner, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Furkan Karabekmez ile birlikte hekim, hemşire ve sağlıkçılardan oluşan 33 kişilik heyetle Somali’ye gitti.

Öncelikle saldırıdan hemen sonra askeri uçakla gerek duyulan ilaç, tıbbi cihaz ve uzman hekim sevkiyatı gerçekleştirildi. Somali’ye gönderilmek üzere sarf malzemesi tedarik edildi. Ankara’daki hastanelerde gelecek yaralılarla ilgili hazırlıklar yapıldı.

Somali’den yaralıların nakli için 16 kişilik bir ekip görevlendirildi. Ekipten bir kısmı nakli mümkün olmayan hastaların tedavisi için Somali’de kalacak.

Somali’de faaliyetlerini sürdüren Sağlık Bakanlığı’na bağlı Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi, olaydan etkilenen 200 civarında yaralının tedavisini üstlendi. Bunların arasında tedavisi tamamlananlar olduğu gibi, halen tedavisi devam etmekte olanlar da var.

Çok sayıda yaralının intikali üzerine personel eksiğinin karşılanması amacıyla ihtiyaç duyulan 2 Genel Cerrahi uzmanı, 2 Ortopedi ve travmatoloji uzmanı, 2 Plastik Cerrahi uzmanı acilen Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesinde görev yapmak üzere Somali’ye intikal ettirildi.

Şu saat itibariyle 35 yaralının yakınlarıyla birlikte Türkiye’ye getirilmek üzere işlemleri tamamlandı. Yaralılar, bu akşam Ankara’ya getirilecek ve Polatlı Devlet Hastanesine nakledilecek. İhtiyaç olması halinde Ankara’da başka hastanelerde de hazırlıklar yapılmış durumda.

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