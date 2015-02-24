Sağlık Bakanı 400 yataklı hastane yapan LÖSEV'i etik dışı olmakla suçladı

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Lösemili Çocuklar Vakfı’nın (LÖSEV)) 100 yataklı kısmına izin verilen ancak 400 yataklı hastane yapmasına ilişkin olarak, koyulan kurallara uyulması gerektiğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Müezzinoğlu, LÖSEV Onkoloji Kenti ve Hastanesine ilişkin bir soru üzerine, duygu sömürüsü üzerinden ülkenin yönetim dinamiklerinin farklı noktalara taşınmaya çalışılmaması, herkesin etik ve kurallara uyan bir anlayışta olması gerektiğini belirtti.

'400'ü yaparım karşılığını da bakanlıktan alırım diyorsa etik dışıdır'

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın 7 yıldan bu yana hekim ve hemşire açığı olması nedeniyle planlama yaptığını anlatan Müezzinoğlu, buna göre sağlık yatırımı yapacak herkesin izin almasının şart olduğunu vurguladı.



Müezzinoğlu, şunları kaydetti: "LÖSEV'in bize müracaatı 100 yataklı bir hastaneydi. Biz de buna ilişkin ön iznini uygun bulmuştuk. Ama, 'Ben güçlüyüm, ben kamuoyu algısını yönetirim. Dolayısıyla 400 yaparım, 400'ün karşılığını da Bakanlıktan alırım' diyorsa, bu etik, kural dışıdır. Bu etik ve kural dışılığa bu ülkenin yönetimini hiç kimse mahkum edemez.

'Hiç kimse kusura bakmasın duygu sömürüsüyle baskı oluşturarak dinamiklerimizi bozmaya kimsenin hakkı yok'

LÖSEV'in açacağı hastane Dr. Sami Ulus'un çocuk onkologlarına bedel ödetecektir. Hacettepe Onkoloji'den, Ankara Onkoloji'den çekeceği uzmanlarımızın... Orayı o yapacak da bizim kuruluşlarımızda da hekim açığı çekiyoruz. Peki doktorları nereden alacak? Bu 'Bir tuğla da sen koy' diyerek değil. Sen, bir onkolog yetiştirme dinamiklerinde, 'Hazır yetişen onkologlara daha çok ücret veririm' diyerek sistem bozarsanız, bu ülkede çocuk onkolojisine katkı sağlamazsınız. Tam aksine, kurumsal yapıların dinamiklerini de bozarsınız. O nedenle hiç kimse kusura bakmasın, duygu sömürüsüyle veya etik dışı kamuoyu baskısı oluşturarak, bu anlamda bizim dinamiklerimizi bozmaya kimsenin hakkı yok.

Diyarbakır'da da Van'da da, Erzurum ve Edirne'de de lösemili çocuklarımız var. Bütün bunları kendi yetişmiş insan kaynaklarımızla, yani uzman doktorlarımızla planlayan bir yapımız var. Bir tarafta kamuoyunu bir yere deklare ederek kendilerine güç odağı taşımak isteyenlere sesleniyorum, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden ve devletinden daha güçlü bir kuruluş olamaz. Dolayısıyla, aldıkları izin ne kadarsa o iznin peşinden koşsunlar ve kurallara uysunlar."

'Sayın Cumhurbaşkanımızı alet etmesinler'

LÖSEV Başkanı Üstün Ezel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek talebinin hatırlatılması üzerine de Müezzinoğlu, "Uzmanlarını yurt dışından alsın, getirsin. Biz ona izin verelim. Ama hazır bu ülkenin uzmanlarının planlaması, bir yeri bozarak bir yer mamur edilemez. Şu anda bir yerleri bozarak kendilerini mamur etmeye çalışıyorlar. Kamuoyu baskısı oluşturmaya çalışıyorlar. Buna Sayın Cumhurbaşkanımızı da alet etmemelerini tavsiye ederim" diye konuştu.

Müezzinoğlu, yabancı hekimlerin çalıştırılmasına ilişkin sürece yönelik olarak da "Özel sektörün ve LÖSEV'in bu anlamda bir engeli yok. Kamu olarak bizim önümüzde yasal düzenlemeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı daha önce, LÖSEV'in yaptığı hastane için 'Yeni hastaneye ihtiyaç yok' açıklaması yapmış ve LÖSEV'in televizyonlarda ve radyolarda yayınlanan kamu spotlarının kaldırılmasını istemişti.