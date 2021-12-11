Sağlık Bakan Koca: Türkiye’de ilaç bulunamıyor haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dönemde birçok ilacın piyasada bulunamadığı iddialarıyla ilgili olarak, "Türkiye’de ilaç bulunamıyor haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur. Somut gerçek ‘Türkiye’ye pahalı ilaç satmaya çalışıyoruz ama satamıyoruz’ feryadıdır. Hastamızı dermansız bırakmayız" dedi.

Koca, "Ülkemizde aşı geliştirecek, biyoteknolojik ürün geliştirecek ve üretecek modern bir merkeze kesinlikle ihtiyaç var. Bu konudaki hazırlığımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te devam eden 2022 bütçe görüşmelerinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Gerçek ‘Türkiye’ye pahalı ilaç satmaya çalışıyoruz ama satamıyoruz’ feryadıdır"

"Türkiye’de ilaç bulunamıyor haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur. Somut gerçek ‘Türkiye’ye pahalı ilaç satmaya çalışıyoruz ama satamıyoruz’ feryadıdır. Hastamızı dermansız bırakmayız."

"Refik Saydam’ın mirasına sahip çıkıyoruz"

"Ülkemizde aşı geliştirecek, biyoteknolojik ürün geliştirecek ve üretecek modern bir merkeze kesinlikle ihtiyaç var. Bu konudaki hazırlığımızı tamamladık. Dün itibariyle bu tesisin ihale süreci başladı. Çok yakında tüm detaylarını paylaşacağız. Rahmetli Refik Saydam’ın mirasına sahip çıkıyoruz."