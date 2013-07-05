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Yaşam

İşitme engelliler hapşırırken neden 'hapşu' demiyor?

Londra Üniversitesi'nden Prof. Bencie Woll, hapşırma ve kahkaha gibi eylemleri 'istem dışı sesler' olarak tanımlıyor

05 Temmuz 2013 19:11

İngiltere'de internet üzerinden sağırlara yönelik yayın yapan Limping Chicken (Aksak Tavuk) adlı dergiye göre İşitme engelliler "Hapşu" demeden hapşırıyor.

Dergide kısmen duymayan Charlie Swinbourne adlı yazar tarafından kaleme alınan makaleye göre hapşırırken "Hapşu" demek ve hapşırana "Çok Yaşa" gibi şeyler söylemek zamanla edinilen kültürel alışkanlıklar. İngilizler aççu, Fransızlar aççum, Japonlar hakaşun, Filipinliler haçing diye hapşırıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Swinbourne, "Sağır insanlar için hapşırık, kendiliğinden olan, olması gerektiği bir şey" dedi.

Charlie Swinbourne, sağırların hapşırırken sadece güçlü bir hava çıkardıklarını söyledi.

 

'İstem dışı sesler'

 

İşitme engellilerin nasıl hapşırdıklarına ilişkin fazla bir araştırmaysa mevcut değil.

Ancak işitme engelli kişilerin kahkalarına ilişkin yapılmış bir araştırma var. Bu araştırmada, işitme engellilerin kahkalarının hemen ayırt edilebildiği ancak duyan insanlarınkine göre daha fazla çeşitlilik arz ettiği belirtildi.

Londra Üniversitesi'nden Prof. Bencie Woll, hapşırma ve kahkaha gibi eylemleri "istem dışı sesler" olarak tanımlıyor, bunların değiştirilebileceğini ama durdurulamayacağını söyledi.

Woll'e göre insanlar gülerken "Ha ha" demek için çaba harcamıyor. Bu ses boğazımızda yaptığımız değişikliklerin bir sonucu olarak çıkıyor.

Profesör Woll, "Kahkahada ya da hapşırmada bizim etkimiz, sosyal açıdan hangisinin kabul edilebilir olduğuna bağlı olarak bunu bastırmak ya da daha da güçlü olmasını sağlamaktan ibaret" dedi.

 

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