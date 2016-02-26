Sağcı muhalefet, Galatasaray taraftarı yüzünden İçişleri Bakanı'nı istifaya davet etti

İtalya'nın sağcı muhalefeti UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Lazio'yla karşılaşan Galatasaray'ın taraftarlarının yaptıklarına tepkisiz kalındığı gerekçesiyle İçişleri Bakanı'nı istifaya davet etti.

Zete'nin haberine göre, Galatasaray taraftarları, Pazartesi gününden itibaren başkent Roma’ya gelmeye başladı. Roma Emniyeti’nin belirlediği gibi aralarında Ultraslan grubunun da olduğu 600 kadar destekçi, maç öncesi ünlü Popolo Meydanı’nda buluştu.

Burada sloganlar eşliğinde sarı-kırmızı meşaleler yakan ve kağıt bombalar atan taraftarlar, daha sonra Borghese Bahçeleri’ne giderek, Roma Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen belediye otobüslerine bindi. Polisle kısa bir gerginlik yaşayan Galatasaraylı taraftarlar yüzünden bir süre trafikte aksama yaşandığı da belirtildi. Polis kortejinde, 6 otobüsle Olimpiyat Stadı’na getirilen taraftarlar, camlardan dışarı sarkarak tezahüratlar yapmaya ve meşaleler yakmaya devam etti.

Dün gece de bir Lazio taraftarıyla tartışma yaşadığı bildirilen 23 yaşındaki bir Galatasaraylı, bu kişi tarafından sırtından ve kalçasından bıçaklanmıştı. İki diğer taraftar ise, üzerilerinde bulunan uyuşturucu madde nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Galatasaray taraftarlarının, dün ve bugün yarattığı karmaşa nedeniyle muhalefet liderlerinden Matteo Salvini, İçişleri Bakanı Angelino Alfano ve yetkilileri eleştirerek, istifaya çağırdı.

Aşırı sağcı parti Kuzey Ligi’nin lideri Salvini, Twitter hesabından paylaştığı iletide, “Türk taraftarlar, Roma’da dolaşarak fişek ve kağıt bomba atıyor. Alfano, vali ve emniyet müdürü uyuyor mu? Acizler, istifa edin” diye yazdı.

Yine muhalefetteki İtalya’nın Kardeşleri (Fratelli D’Italia) partisi lideri Giorgia Meloni de, Facebook hesabından Bakan Alfano’yu eleştirerek; “Türk taraftarlar Roma’da kağıt bombalar atıyor. Bakan Alfano, geçen yıl Feyenord taraftarlarının İspanyol Merdivenleri’nde yaptığını yapmalarını mı bekleyeceğiz, yoksa bir şeyler yapacak mıyız? Kendi evimizde onların yönetmesine izin vermeyelim” mesajını paylaştı.