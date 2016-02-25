Lazio deplasmanında Galatasaray, Avrupa Ligi Kupası'ndan elendi: 3-1

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Cimbom, Avrupa Ligi'nde de havlu attı. Sarı kırmızılı ekip, İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı Lazio'ya 3-1 yenilerek son 16 fırsatını elinin tersiyle itti.

Fotomaç'ın haberien göre, Galatasaray, Lazio karşısında 3-1 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda etti. Lazio'nun gollerini 57. dakikada Marco Parolo, 61. dakikada Felipe Anderson ve 72. dakikada Miroslav Klose'den gelirken, Galatasaray'ın tek golünü ise 62. dakikada Yasin Öztekin kaydetti.



Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig'deki son Trabzonspor maçında ilk 11'de şans verdiği Koray Günter'in yerine Yasin Öztekin'e, Umut Bulut'un yerine de Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'e şans verdi.

Maçtan önceki son antrenmanda elinden hafif sakatlık geçiren Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera da takımdaki yerini aldı.



Ev sahibi Lazio'da teknik direktör Stefano Pioli, Serie A'da son oynanan Frosinone maçının ilk 11'inden 5 farklı isimle Galatasaray karşısına çıktı. Teknik direktör Pioli; Hoedt, Mauri, Djordjevic, Candreva, Cataldi'nin yerlerine Mauricio, Matri, Milinkovic, Radu, Anderson'a ilk 11'de şans verdi.



Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve kulübün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat da tribünden takip etti.



Bu arada, Dursun Özbek, bir araya geldiği Türkiye'ninRoma Büyükelçisi Aydın Adnan Sezgin'e Galatasaray forması hediye etti.



Tribünler boş kaldı



Karşılaşma iki takım için de büyük önem arz etse de 80 bin seyirci kapasiteli Roma Olimpiyat Stadı tribünlerinde büyük boşluklar dikkati çekti.



Ev sahibi Lazio taraftarlar, gerek bu sezon tribünlerde İtalyan makamlarının aldığı güvenlik tedbirleri gerekse takımlarının istikrarsız gidişatı sebebiyle bu önemli maçta takımlarını yalnız bıraktı.



Lazio taraftarların aksine konuk sarı-kırmızılı takım taraftarları ise maça büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmayı 2 bin kadar sarı-kırmızılı taraftar, kendilerine ayrılan bölümde takip etti. Tribündeki Galatasaraylı taraftarlar, dışarıda kalan sarı-kırmızılı taraftarlar için tezahüratta bulundu.



Bu arada, maç öncesi Lazio, kulübün arması olan ayağına mavi-beyaz kurdele bağlanmış kartalı saha içinde gezdirerek, geleneksel maç öncesi şovunu gerçekleştirdi.



Maç öncesi gerginlik



Karşılaşma öncesi toplanma alanına giden sarı-kırmızılı taraftarlar, Roma sokaklarında bir süre trafiği kilitledi.



Sarı-kırmızılılar, meşaleler yakıp, tezahüratlar eşliğinde Popolo meydanından Villa Borghese parkına kadar yürüdü.



Taraftarların toplanma alanına gidişi sırasında İtalyan polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı ve sarı-kırmızılıların bulunduğu otobüslerin stada gidişi sırasında eskortluk yaptığı gözlendi. Galatasaray taraftarının geçeceği güzergah, geçici bir süre için trafiğe kapatıldı.



Maçtan dakikalar



11. dakikada Biglia'nın kullandığı köşe atışında, ceza sahasında topa iyi yükselen Milinkovic'in kafa vuruşunda, top Muslera'da kaldı.



18. dakikada Sneijder'in ceza sahası çizgisinin az gerisinden çektiği şutta, topu kaleci Marchetti rahat kontrol etti.



42.dakikada, Galatasaray defansından açılan topu önünde bulan Biglia'nın yaklaşık 25 metreden çektiği düzgün şutta, kaleci Muslera topu güçlükle kornere çeldi.



İki takımın da kontrollü hücumlarla gol aradığı ve Galatasaray'ın rakibine göre daha fazla topa hakim olduğu mücadelenin ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.



57. dakikada Lazio, sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Lucas Biglia'nın ortasına altıpas içinde iyi yükselen Marco Parolo kafa golüyle 1-0 öne geçti.



61. dakikada Lazio, Felipe Anderson'un boş kaleye topu göndermesiyle 2-0 öne geçti.



62. dakikada Lazio'nun golünden hemen sonra Galatasaray'ın kullandığı santra vuruşunun ardından gelişen hızlı atakla Yasin Öztekin topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi, 2-1.



72. dakikada Lazio'nun atağında Stefan Radu bekletmeden topu Miroslav Klose'ye gönderdi. Klose, topu boş kaleye göndererek Lazio'nun 3. golünü kaydetti.



Karşılaşma Lazio'nun 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Roma Olimpiyat Stadı



Hakemler: Vladislav Bezborodov, Aleksei Eskov, Igor Fedotov (Rusya)



Lazio: Marchetti, Konko, Mauricio, Bisevac, Radu, Milinkovic, Biglia, Parolo, Anderson, Lulic, Matri



Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Denayer, Hakan Balta, Carole, Donk, Chedjou, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Sneijder, Podolski