Fenerbahçe, Lokomotiv Moskova karşısında tur atladı: 1-1

Lokomotiv Moskova ile Fenerbahçe arasındaki rövanş maçının 45. dakikasında Samedov'un attığı golle Rus takımı ilk yarıyı 1-0 önde bıraktı. Mehmet Topal, 83. dakikada attığı golle beraberliği getirdi: 1-1. Maç bu skorla biterken Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Kupası'nda tur atladı.
Teknik direktör Vitor Pereira, Hollandalı yıldız Robin Van Persie'ye ilk 11'de şans verdi. Türkiye'de oynanan ilk maçı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
UEFA Avrupa Ligi 'nde saat 18:00'de Rusya'nın Lokomotiv Moskova iel Fenerbahçe arasındaki müsabaka başladı.
Teknik direktör Vitor Pereira, Hollandalı yıldız Robin Van Persie ve son haftaların çıkış yapan Volkan Şen'i ilk 11'de görevlendirdi. Kalede ise Fabiano Ribeiro bulunuyor.
Fenerbahçe'nin Lokomotiv Moskova ilk 11'i şöyle:
"Fabiano Ribeiro, Gökhan Gönül, Simon Kjaer, Bruno Alves, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Ozan Tufan, Volkan Şen, Luis Nani, Robin Van Persie."