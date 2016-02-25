Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde tur için sahneye çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi 2. turu ilk maçında sahasında Lazio ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, rövanş için Lazio ile bugün karşılaşacak. Sahasında Lokomotiv Moskova'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe de, Rusya'da tur için sahneye çıkacak.

Türkiye saati ile saat 18.00'da başlayacak ilk mücadele Lokomotiv Moskova ve Fenerbahçe'nin olacak. Maç TivibuSpor'dan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'nin ardından sahne alacak Galatasaray, Roma Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'da TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak Lazio maçında tur için mücadele edecek.

Galatasaray nasıl tur atlar?

- Cim Bom, maçı kazanması ya da 1-1 dışında gollü beraberlikler alması halinde Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselecek.

- Ev sahibi Lazio'nun, G. Saray'ı mağlup etmesi ya da maçın 0-0 sona ermesi durumunda Galatasaray Avrupa'ya veda edecek.

- 1-1'lik sonuçta maç uzayacak.

- Uzatmalarda da 1-1'lik skor değişmezse tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Maçı Rus hakem yönetecek

Lazio ile Galatasaray arasında oynanacak rövanş maçını, Rusya Futbol Federasyonu'ndan Vladislav Bezborodov yönetecek. Müsabakada dördüncü hakem Valeri Danchenko, ilave yardımcı hakemler ise Aleksei Eskov ve Igor Fedotov olacak.

11 maçta deplasman galibiyeti yok

Galatasaray, tamamı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere Avrupa kupalarındaki son 11 maçında deplasman galibiyeti elde edemedi. Avrupa kupalarındaki son dış saha galibiyetini, 2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Schalke 04'e karşı 3-2'lik skorla alan sarı-kırmızılı ekip, kendisini çeyrek finale taşıyan bu sonucun ardından tekrar rakip sahada mutlu sona ulaşamadı. Cim Bom, Schalke 04 müsabakasının ardından deplasmanda çıktığı 11 karşılaşmada 9 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 161, adı daha önce UEFA Kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 72, Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve UEFA Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere toplam 265 maç yaptı.

Söz konusu müsabakalarda 98 galibiyet ve 98 yenilgi alan, sarı-kırmızılılar, 70 karşılaşmada eşitliği bozamazken, rakip filelere gönderdiği 367 gole karşılık kalesinde 394 gol gördü.

İtalyan takımlarıyla evinde oynadığı müsabakalarda 53 yıldır yenilmeyerek oldukça başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılı ekip, dış saha maçlarında ise galibiyete hasret. Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde İtalyan rakipleriyle 11 kez dış sahada karşılaşırken, 6 yenilgi ve 5 beraberlik alıp, hiç kazanamadı. Bu maçlarda rakip ağları 11 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

Lazio ile 4. maç

Sarı-kırmızılılar, tarihinde ikinci kez eşleştiği Lazio ile yarın 4. maçına çıkacak. İki takım, UEFA Şampiyonlar Ligi 2000-2001 sezonu ilk tur grup etabında karşı karşıya gelirken, ilk maçı İstanbul'da Galatasaray 1-0, ikinci maçı ise Roma'da Lazio aynı skorla kazandı. Rövanşı yarın yapılacak bu sezonki eşleşmenin ilk müsabakası ise İstanbul'da 1-1 sonuçlanmıştı.

İtalyanlar ile 24. randevu

Galatasaray'ın yarın Lazio ile yapacağı müsabaka, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarına karşı oynayacağı 24. maç olacak. Geride kalan dönemde İtalyan rakipleriyle 23 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, 7 kez galip gelirken, 9 maçı berabere, 7 maçı da mağlup olarak tamamladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 30 kez havalandıran Galatasaray, ağlarında 35 gole engel olamadı

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Galatasaray'ı konuk edecek Lazio'nun Türk takımlarına karşı iç sahada yenilgisi yok. Roma ekibi, geride kalan sezonlarda Türk rakipleriyle 6 kez eşleşirken, evinde hiç kaybetmedi. Mavi-beyazlılar, Türk takımlarına karşı seyircisi önünde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Avrupa kupalarında Türk rakiplerine karşı toplam 13 müsabakaya çıkan Lazio, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Elemeli turlarda daha önce 3 kez Türk takımlarıyla eşleşen İtalyan ekibi, 2 kez tur atlayan taraf olurken, 1 kez ise elendi. Lazio, 1994-1995 sezonu UEFA Kupası 3. turunda Trabzonspor'u, 2002-2003 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalinde de Beşiktaş'ı elerken, 2012-2013 sezonu UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde ise turu Fenerbahçe'ye kaptırdı.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

İlk maçtan avantajlı sayılabilecek bir skorla ayrılan sarı lacivertliler, alacağı her türlü beraberlik ve galibiyette tur atlayan taraf olacak.

3-1, 4-2, 5-3 gibi Lokomotiv Moskova galibiyetlerinde de "deplasman golü" kuralı nedeniyle temsilcimiz Fenerbahçe tur atlayacak.

Lokomotiv Moskova'nın maçı en az 3 farkla kazanması halinde sarı lacivertliler Avrupa'ya veda edecek. 90 dakika Rus temsilcisinin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanırsa 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma dakikalarında da 2-0'lık sonuç değişmezse tur atlayan ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Maçın hakemi Slovakya'dan

UEFA'dan yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerin 2-0 kazandığı müsabakanın rövanşında Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivan Kruzliak'ın görevlendirildiği belirtildi.

Kruzliak'ın yardımcılıklarını Skovakya'dan Martin Balko ve Tomas Somolani'nin yapacağı ifade edildi. İlave yardımcı hakemliğini ise Peter Kralovic ile Mario Vlk'nin yapacağı karşılaşmada Tomas Mokos'un dördüncü hakem olarak görev alacağı bildirildi.

Avrupa'da 202. sınav

Avrupa'da 41. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, bugüne dek çıktığı 201 maçın 72'sini kazanırken, 41 kez rakipleriyle berabere kalıp, 88 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe bu maçlarda rakip filelere 250 gol gönderirken kalesinde 303 gol gördü.