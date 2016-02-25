Lazio-Galatasaray maçı öncesi Roma'da bir Türk taraftar bıçaklandı

Lazio ile Galatasaray arasında Roma'da oynanacak maç öncesi 23 yaşında bir Türk taraftarın, bıçaklanarak hastaneye kaldırıldığı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Radikal'in haberine göre, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'ndaki Lazio - Galatasaray maçı öncesinde Roma Olimpiyat Stadı'nın yakınlarında yaşanan olayda bir Türk taraftarın bıçaklandığı ortaya çıktı. İstanbul'dan geldiği belirtilen 23 yaşındaki taraftarın kente ayak basmasından kısa bir süre sonra olayın gerçekleştiği, sırtından bıçaklanan taraftarın Gemelli Hastanesi'ne kaldırıldığı iletildi. Sarı-kırmızılı taraftarın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Taraftarlara uyuşturucu gözaltısı

İtalya'nın başkentinde Lazio-Galatasaray maçı öncesinde olaylar çıktı. Çizme basınında yer alan haberlere göre, iki taraftar grubu arasında dün gece olaylar yaşandı. Ponte Milvio bölgesinde yaşanan gerginlikte iki taraftarın gözaltına alındığı ve üzerlerinden uyuşturucu çıktığı belirtildi.



1600 civarında Türk taraftarın geldiği belirtilen kentte yaşanan olayda, iki taraftarın üzerlerinden çok miktarda uyuşturucu çıktığı bildirildi. Bu taraftarlara hem spor müsabakaları güvenliği ihlal hem de uyuşturucu madde bulundurmaktan inceleme başlatıldığı belirtili.



İtalyan polisinin dünden beri kentte büyük güvenlik önlemleri aldığı belirtildi. Dün gece polisin yaptığı kontrollerde 200'den fazla kişinin durdurularak kontrol edildiği belirtildi. Kimlik kontrolleri yapılan taraftarların ardından bırakıldığı ifade edildi. Maçın başlama saati yaklaştıkça alarm seviyesinin yükseltildiği kaydedild