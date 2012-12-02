Sağanak yağmur Çanakkale-İzmir karayolunu kapattı

Edremit Körfezi'nde etkili olan kuvvetli yağış, Gömeç'teki Hacıosman Deresi'nin taşmasına neden oldu. Derenin taşması nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolunda ulaşım sağlanamadı.

Edremit Körfezi'nde etkili olan kuvvetli yağışın Gömeç'teki Hacıosman Deresi'ni taşırması nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolunda yaklaşık 2 saat ulaşım sağlanamadı.

Dün öğle saatlerinden itibaren Balıkesir ve bazı ilçelerinde etkisini gösteren kuvvetli yağış, aralıklarla devam ediyor.

Özellikle Edremit Körfezi'nde etkili olan yağış, Gömeç'teki Hacıosman Deresi'nin taşırarak sele yol açtı. Sel sularının ulaştığı Çanakkale-İzmir karayolu, Gömeç-Ayvalık arasında ulaşıma kapatıldı.

Güvenlik güçlerinin geçişine izin vermediği araçlar, kuyruk oluştururken, bazı sürücüler geri dönmeyi tercih etti.

Yetkililer, Gömeç ve civarındaki yağışın etkisini kaybetmeye başladığını, sel sularının çekilmesinin ardından karayolunun trafiğe tekrar açılacağını bildirdi.

Burhaniye Belediyesi, bodrum ve zemin katta oturanları, muhtemel su baskınlarına karşı evlerini boşaltmaları konusunda uyardı.

Yağmur facia getirdi!



İstanbul Maltepe'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan cip, beton bariyerlere çarparak savruldu. Kazada, sürücü hayatını kaybederken, 3 aylık hamile eşi Sezen Doğanay ise yaralandı.

Kaza edinilen bilgiye göre, 02.30 sıralarında O-1 Karayolu, Bostancı mevkiinde meydana geldi.

Ömür Doğanay'ın kullandığı 34 VS 4201 plakalı Cip, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Ömür Doğanay ve hamile eşi Sezen Doğanay yola savruldu. Yol ortasında yerde yatan yaralı karı-kocaya ilk müdahaleyi kazayı görüp duran diğer sürücüler yaptı.

Vatandaşlar, yoğun yağış sebebiyle yerde yatan hamile kadına şemsiye tuttu. Yaralı çift, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 aylık hamile olduğu öğrenilen Sezen Doğanay'ın bebeğinin ve kendisinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ömür Doğanay yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, aşırı hızlı aracın kendilerini geçip ilerde kaza yaptığını söyledi. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi.